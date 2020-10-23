超狂法拍又來了！賣整間補習班、還有藝文特區中悅商辦

行政執行署桃園分署預計11月3日舉辦聯合拍賣會，除了有1輛黑色LEXUS休旅車，不動產部分包括三民路1間補習班，這次二拍底價4943萬元，平均每坪15萬元，另1處鄰近藝文特區的21樓中悅商辦，一底價3850萬元，平均每坪54萬元，屋況良好，是這次拍賣最受矚目物件。

桃園分署指出，補習班位在三民路三段182號2樓，鄰近桃園火車站附近還有國中、國小，屬於文教區、生活機能佳，並附有4個平面停車位，次拍定後點交物件，這次二拍底價4943萬元，平均每坪15萬元。

據了解，該補習還有其他間分校，因業者積欠勞健保、地價稅達113萬多元，因此被強制執行法拍，內部除原規畫教室，還有多間房間，屬於辦公兼住宅格局。

另外不動產還有，位在桃園區新埔六街101號21樓的中悅商辦，緊鄰藝文特區，屋況良好，並附有3個停車位，同樣是拍定後點交物件，一拍底價3850萬元，平均每坪54萬元。