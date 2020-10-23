不法廠商低於行情銷售 非醫療級洗腎機消毒劑流入醫院

彰化地檢署查獲不法廠商進口非醫療用消毒藥水，卻冒稱是醫療用品，賣給全台60多家醫療院所洗腎中心和洗腎室，新北市的智森國際有限公司涉嫌委託台北市的台灣泰華施股份有限公司，進口非醫療用酸性消毒劑，智森公司販賣給下游醫療院所一桶5公升560到600元，但實際上正規的第2等級洗腎管路消毒液5公升價格就要約1200元，等於是低於行情銷售。

彰化衛生局指出，依藥事法規定，用於洗腎機器管路消毒用的消毒劑屬於醫療器材，必須經食藥署查驗登記，才可使用，但本案進口的消毒劑未經食藥署查驗登記，未經查驗登記核准的消毒劑，品質未經確認，用於消毒管路，會有消毒效果未明以及不當殘留的風險，至於這兩家公司後續如何行政處罰要由當地衛生局認定處理。 彰化縣衛生局和檢方合作，查出不肖廠商購買一般酸性消毒劑冒充醫療級用品，過去13年賣給60多家醫療院所洗腎中心和洗腎室使用。圖／彰化地檢署提供