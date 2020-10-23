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荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是這句口頭禪

越籍山老鼠王顧同鄉伐木 保七警狂追半年搗破15嫌集團

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

林務局新竹林區管理處今年2月初發現有遭盜伐、鉅切成塊的扁柏木材，被藏放在桃園市復興區卡拉部落周邊林地內，研判有山老鼠盜伐木材準備轉賣牟利，警方獲報組成專案小組介入偵辦後，陸續將魏姓男子等8名台人及阮姓男子等7名越籍移工查緝到案，並查獲扁柏角材49塊、樹瘤1塊等證物，全案詢後依違反森林法罪嫌將涉案15人送辦。

保七總隊警方接獲新竹林管處通報後，與移民署專勤隊共組專案小組展開調查。經查發現，包含27歲阮姓男子在內的7名外籍失聯移工，先前受僱台籍山老鼠集團，長期下來漸漸熟稔盜伐犯罪技巧，於是自立門戶組成集團牟利；但因仍需透過台人銷贓，遂找來48歲魏姓男子等8人合作犯案。

警方2月8日凌晨3時許查獲1名黃姓男子，及其載送的21塊扁柏角材；3月27日凌晨3時許又在相同林區內，查獲另名黃姓男子，及其載運的28塊扁柏角材，過程中，警方還撞見6名涉嫌盜伐的越籍男移工。

檢警初步偵詢，發現該集團是以綽號「阿明」的阮男為首，他以每次3萬元代價找來其他移工上山盜伐、背負扁柏角材，另由魏男找來車手駕車運木。

警方經3個月跟監，6月27日趁魏男、阮男前往桃園市用餐時拘提2人，並當場查獲盜伐的扁柏樹瘤1塊，後續於7月至10中旬間，依序將負責收購、仲介贓木的顧姓犯嫌等5人。

警方表示，全案已將涉案15人分別拘捕到案，詢後依涉違反森林法罪嫌送辦，法院審理後共羈押10人（台籍4人、越籍6人），前後共查獲扁柏角材49塊（1802公斤、價值約160萬元）、扁柏樹瘤1塊（11公斤、價值約5萬元）。

警方說，盜伐、媒介收購及故買非法林木者涉及違反森林法第52條，將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金；為貴重木者，更加重其刑至二分之一，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

警方呼籲，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有的珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續，林務局及保七總隊已啟動捍衛國土山林資源的「滅鼠專案」，絕對有信心打擊山老鼠，會持續加派警力巡視山林查緝不法，民眾若有發現破壞山林情資，應向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反應。

林務局新竹林區管理處發現有扁柏木材被藏放在桃園市復興區卡拉部落周邊林地內。記者李隆揆／翻攝
林務局新竹林區管理處發現有扁柏木材被藏放在桃園市復興區卡拉部落周邊林地內。記者李隆揆／翻攝
林務局新竹林區管理處發現有扁柏木材被藏放在桃園市復興區卡拉部落周邊林地內。記者李隆揆／翻攝
林務局新竹林區管理處發現有扁柏木材被藏放在桃園市復興區卡拉部落周邊林地內。記者李隆揆／翻攝
警方3月27日凌晨3時許查獲另名黃姓男子，還撞見6名涉嫌盜伐的越籍男移工。記者李隆揆／翻攝
警方3月27日凌晨3時許查獲另名黃姓男子，還撞見6名涉嫌盜伐的越籍男移工。記者李隆揆／翻攝
警方3月27日凌晨3時許查獲另名黃姓男子，及其載運的28塊扁柏角材。記者李隆揆／翻攝
警方3月27日凌晨3時許查獲另名黃姓男子，及其載運的28塊扁柏角材。記者李隆揆／翻攝
警方2月8日凌晨3時許查獲1名黃姓男子，及其載送的21塊扁柏角材。記者李隆揆／翻攝
警方2月8日凌晨3時許查獲1名黃姓男子，及其載送的21塊扁柏角材。記者李隆揆／翻攝

山老鼠 移工 新竹

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