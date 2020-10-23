越籍山老鼠王顧同鄉伐木 保七警狂追半年搗破15嫌集團

林務局新竹林區管理處今年2月初發現有遭盜伐、鉅切成塊的扁柏木材，被藏放在桃園市復興區卡拉部落周邊林地內，研判有山老鼠盜伐木材準備轉賣牟利，警方獲報組成專案小組介入偵辦後，陸續將魏姓男子等8名台人及阮姓男子等7名越籍移工查緝到案，並查獲扁柏角材49塊、樹瘤1塊等證物，全案詢後依違反森林法罪嫌將涉案15人送辦。

保七總隊警方接獲新竹林管處通報後，與移民署專勤隊共組專案小組展開調查。經查發現，包含27歲阮姓男子在內的7名外籍失聯移工，先前受僱台籍山老鼠集團，長期下來漸漸熟稔盜伐犯罪技巧，於是自立門戶組成集團牟利；但因仍需透過台人銷贓，遂找來48歲魏姓男子等8人合作犯案。

警方2月8日凌晨3時許查獲1名黃姓男子，及其載送的21塊扁柏角材；3月27日凌晨3時許又在相同林區內，查獲另名黃姓男子，及其載運的28塊扁柏角材，過程中，警方還撞見6名涉嫌盜伐的越籍男移工。

檢警初步偵詢，發現該集團是以綽號「阿明」的阮男為首，他以每次3萬元代價找來其他移工上山盜伐、背負扁柏角材，另由魏男找來車手駕車運木。

警方經3個月跟監，6月27日趁魏男、阮男前往桃園市用餐時拘提2人，並當場查獲盜伐的扁柏樹瘤1塊，後續於7月至10中旬間，依序將負責收購、仲介贓木的顧姓犯嫌等5人。

警方表示，全案已將涉案15人分別拘捕到案，詢後依涉違反森林法罪嫌送辦，法院審理後共羈押10人（台籍4人、越籍6人），前後共查獲扁柏角材49塊（1802公斤、價值約160萬元）、扁柏樹瘤1塊（11公斤、價值約5萬元）。

警方說，盜伐、媒介收購及故買非法林木者涉及違反森林法第52條，將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金；為貴重木者，更加重其刑至二分之一，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

警方呼籲，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有的珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續，林務局及保七總隊已啟動捍衛國土山林資源的「滅鼠專案」，絕對有信心打擊山老鼠，會持續加派警力巡視山林查緝不法，民眾若有發現破壞山林情資，應向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反應。