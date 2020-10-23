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影／大雨滂沱車拋錨困路中 3暖警推車神救援駕駛好感動
基隆昨晚雨勢不斷，晚間7點多陳姓男子駕駛的自小客在南榮路突熄火，拋錨無法發動，當時車來車往十分危險。警方獲報有車無故停路中，3警前往處理時發現是故障車，在大雨中3警幫忙推車到路邊等吊車，讓駕駛好感動。
基隆市警第一分局南榮路派出所警員林佳穎、陳思雯及實務生廖宇泰，昨晚7點多，接獲民眾來電報案稱一輛自小客車無故停於轄區南榮路的大馬路中間，車子經過差點撞上，都繞道行駛，不知發生什麼狀況，請警方前往瞭解狀況。
3警到現場後發現並沒有車禍發生，停在路中的車子車主陳姓駕駛向警方表示，不知何故車子突然拋錨無法發動，他也沒辦法，很是著急，但一直發不動。
警方說，當時適逢交通尖峰時段且大雨滂沱，心急如焚卻又無能為力，所幸警方主動協力將車子推到路旁，協助排解狀況。陳姓駕駛表示非常感謝警方在大雨中出力幫忙，終於可以在不影響車流的狀況下，安心等待拖吊車的道路救援。
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