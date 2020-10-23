聽新聞
test
0:00 / 0:00
2萬桶非醫療洗腎機消毒劑流入醫院？ 北市聯醫回應了
彰化縣衛生局2019年5月稽查合銓興業公司，發現違法分裝清洗洗腎機的酸性消毒劑，最糟的是這些消毒劑不是醫療用，經由院檢平台通報彰化地檢署，進而查出智森國際、泰華施這兩家公司涉嫌從2007年5月起進口和分裝、販售一般消毒劑，賣給全台60多家醫療院所洗腎中心和洗腎室，讓數千名洗腎病人蒙受感染的風險。
對此，北市聯醫表示，沒有採購過這家廠商的產品；至於泰華施公司在台北市，北市衛生局科長陳怡婷指出，該案因跨三縣市，三公司彼此間合作關係，至於違規行為，目前由檢調調查中，相關責任，將等檢方調查釐清，至於產品下架，也會等通知調查結果。
陳怡婷指出，因流向是診所，目前台北市衛生局等彰化縣衛生局確定名單後，會協助回收，也呼籲診所若看到相關報導有疑慮，可以暫停使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言