2萬桶非醫療洗腎機消毒劑流入醫院？ 北市聯醫回應了

彰化縣衛生局2019年5月稽查合銓興業公司，發現違法分裝清洗洗腎機的酸性消毒劑，最糟的是這些消毒劑不是醫療用，經由院檢平台通報彰化地檢署，進而查出智森國際、泰華施這兩家公司涉嫌從2007年5月起進口和分裝、販售一般消毒劑，賣給全台60多家醫療院所洗腎中心和洗腎室，讓數千名洗腎病人蒙受感染的風險。

對此，北市聯醫表示，沒有採購過這家廠商的產品；至於泰華施公司在台北市，北市衛生局科長陳怡婷指出，該案因跨三縣市，三公司彼此間合作關係，至於違規行為，目前由檢調調查中，相關責任，將等檢方調查釐清，至於產品下架，也會等通知調查結果。

陳怡婷指出，因流向是診所，目前台北市衛生局等彰化縣衛生局確定名單後，會協助回收，也呼籲診所若看到相關報導有疑慮，可以暫停使用。