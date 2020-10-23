砂石車勾到路邊電線 林園警上前攔停避免再起危害

高雄阮姓男子開砂石車，疑車後斗架網未收，勾到路邊電線，被林園警分局忠義派出所員警巡邏時見到，警方立即上前要求砂石車停下，並回到電線掉落處沿路收拾，另行通知相關單位前來處理。

警方表示，林園警分局忠義派出所劉姓警員，在10月13日執行巡邏勤務時，在大寮區鳳林三路、水源路口，發現一部砂石車後架網未收，且在車道中行駛時後架網勾到上方電線，導致電線掉落有可能危害到一旁民眾。