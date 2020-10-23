好英勇！標線車陷火海 2消防員扛走冒火瓦斯桶

二名霧峰消防分隊消防員在同事協助灑水降溫下，爬上著火的貨車上，冒險搬下正在冒火的瓦斯桶，目擊民眾看到這一幕，大讚「消防員好英勇！」圖／台中市消防局提供 一輛畫設交通標線的貨車昨天下午在台中市霧峰區林森路作業時，因車輛急剎，車上器材移動撞擊起火燃燒，波及車上擺放5桶瓦斯，台中市消防員獲報到場灌救，發現車上有多桶瓦斯遭波及，鋼瓶噴頭已毀損，且不斷有瓦斯外洩、冒火，二名霧峰消防分隊消防員在同事協助灑水降溫下，立即將冒火的瓦斯桶逐一搬下車，交由在地面的同事搬離現場，目擊民眾看到這一幕，大讚「消防員好英勇！」

台中市消防局在昨天下午3時11分獲報，霧峰區林森路有交通標線畫線作業車起火，駕駛、乘客已逃出，初期滅火中，霧峰分隊到場後，立即出水搶救，由於整輛道路標線車已陷入火海，波及車上五桶瓦斯桶，瓦斯鋼瓶頭部毀損冒火，消防員當下將5桶瓦斯搬下車，避免災情擴大，火勢也順利在3時45分火勢撲滅。

消防局調查，失火的車輛為承包台中市政府警察局監視錄影系統土木工程案，當時正在標線施工，在移動至下一施工地點時，車輛急煞，車上器材移動撞擊起火燃燒，車上標線機及工具燒損，損失約5萬元。