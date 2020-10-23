居民曾目擊亂飛 南投地檢署名間鄉倉庫查扣2架直升機

南投地檢署在名間鄉廖姓台商倉庫內還發現一架尚未組裝完成的法國5人座直升機。圖／南投地檢署提供 南投縣名間鄉傳出台商倉庫藏2架直升機，南投地檢署認為並未領檢定證及體格檢查卻使用未領適航證書之航空器飛航，今天查扣R22輕型直升機、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機各一架及座艙、外殼等零件，傳喚廖妻和負責維修的陳姓男子說明，檢方也將全面清查南投縣違法航空器，確保飛航安全。

新北市、台東縣接連有民眾違法駕駛直升機飛航遭調查，南投地檢署10月也接獲檢舉，名間鄉新街村工廠倉庫內藏有2架直升機，且當地居民指證，曾多次看過直升機飛行。

南投地檢署檢察長張曉雯指派檢察官組成專案小組，與南投縣警察菊、民航局共同偵辦。據了解，這兩架直升機為名間鄉廖姓台商所有，他因為新冠肺炎疫情關係，從3月就滯留大陸，雖然民眾曾提供名間鄉直升機飛行影片，但距離太遠，無法確認就是廖姓台商的直升機。

檢方認為廖姓台商並無直升機相關檢定和合格證，未經合法准許便駕駛直升機，違反民航法，今天在南投縣名間鄉、台中市大甲區搜索，在名間鄉倉庫，查扣廖姓台商所有的Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直升機、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機，及外觀破損R22型直升機座艙、外殼、零件等物。