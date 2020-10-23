救出鎮店之寶！三峽小吃店火警 休假消防員路過助撲滅

新北市三峽區國學街86號今日上午發生住宅火警，因周邊有許多學生出租套房，消防局緊急出動人員前往現場，所幸無人傷亡。圖／警方提供 新北市三峽區國學街小吃店今天上午發生住宅火警，因周邊有許多學生出租套房，消防局緊急出動人員前往現場，所幸無人傷亡，當時隆恩消防隊休假同仁黃國慶路過，也幫忙使用滅火器進行滅火，在滅火過程中附近鄰居也幫忙搶救出小吃店的鎮店之寶鸚鵡。

警方表示，今早接獲119勤指中心通報，三峽區國學街發生住宅火警。派遣大、中、分隊，人員42人、車輛16部前往。抵達現場時，發現是怡蘭扁食小吃店廚房起火燃燒，現場濃煙密布，火舌已竄出，並伴隨著爆炸聲響。現場同仁立即布線搶救，火勢很快獲得控制，並且迅速撲滅，現場無人員傷亡。