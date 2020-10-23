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軍用吉普車突冒煙 軍方緊急用滅火器撲滅
今天近午時分，台中市東勢區發生軍用吉普車火警，消防人員獲報趕到場，已由軍方人員使用滅火器自行撲滅，幸無人員受傷，也無財損。警方初步調查沒有車輛追撞，疑似因車輛故障起火。
今天上午11時55分，台中市消防局接獲報案，指出台中市東勢區東關路七段和第一橫街的交叉路口有一輛軍用吉普車冒煙，請求派遣人車前往搶救。台中市消防局獲報後，出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員8名前往搶救。
消防人員趕抵現場，車輛為陸軍航空第602旅通航連軍用的吉普車，引擎室內冒出火花，已由軍方人員使用滅火器自行撲滅，無人員受傷，也無財物損失。
警方初步調查，並非追撞造成起火，而是車輛故障而起火。詳細起火原因有待進一步調查釐清。
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