鸚鵡也獲救 三峽小吃店竄火舌無人傷亡

新北市三峽區國學街一間小吃店今天上午不明原因起火燃燒，現場濃煙密布，警消獲報前往灌救，迅速將火勢撲滅，無人員傷亡，小吃店鎮店之寶一隻鸚鵡也幸運被救出。

新北市政府消防局上午8時23分獲報，指三峽區國學街發生住宅火警，抵達現場發現起火點為一間小吃店的廚房，小吃店附近皆為學生出租套房，現場濃煙密布，火舌竄出，伴隨爆炸聲響。

消防人員趕緊搶救，迅速控制、撲滅火勢，因為不是營業時間，沒有人員在場，現場無人員傷亡。

消防局表示，當時隆恩消防隊休假同仁黃國慶路過，也幫忙使用滅火器滅火，鄰居還幫忙搶救出小吃店的鎮店之寶一隻鸚鵡；詳細起火原因由火調人員進一步調查。