影／女車禍倒地 有人擋車有人做CPR搶回一命

10月21日早上在彰化市彰南路，有一名騎機車的婦人發生車禍倒地，造成顱內出血，路過民眾有人協助擋住來往車輛，更有一名路過女子立即停下機車，為她施行心肺復甦術（CPR），隨後趕到的救護車將她送醫，撿回一命，此一畫面今天曝光，感動人心。

這名41歲婦人10月21日早上騎機車上班，行經彰化市彰南路時，疑因自撞停放路旁轎車，連人帶車倒地，造成顱內出血，當場昏迷不醒，隨後民眾前來救援的場景，今天透過附近住家的監視器畫面，呈現出來。

透過監視器畫面，當時女子倒地後，路過民眾目睹意外，為維護她的安全，有人引導來往車輛繞過，並打119報案，更有1名騎機車路過的女子，立即停下機車，趨前檢查，發現叫不醒，立即為她施行CPR心肺復甦術搶救，直到救護車趕到，將她送醫急救，從鬼門關將她搶救回來。

彰化縣消防局彰化東區消防分隊小隊長蕭俊雄指出，救護人員趕到現場後，發現女騎士意識模糊，將女騎士抬上救護車，接續急救，送往醫院救治。