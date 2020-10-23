台中標線工程車起火 消防員搬下瓦斯桶搶救

台中市一輛道路標線工程車22日下午在作業時突然起火燃燒，消防局獲報到場布水線搶救，還到車上將瓦斯鋼瓶搬下車，避免火勢擴大。（台中市消防局提供） 中央社

台中市一輛道路標線工程車在作業時突然起火燃燒，消防局獲報到場搶救，消防員還到車上將瓦斯鋼瓶搬下車，避免火勢擴大，幸迅速撲滅、無人受傷，火警原因仍待調查。

台中市消防局今天表示，昨天下午接獲民眾報案指出，霧峰區林森路旁有一輛工程車起火燃燒，車內人員已逃出，消防局派遣霧峰分隊出動消防車2輛、救護車1輛及消防人員9名前往搶救。

消防人員到場時發現為一輛道路標線工程車起火燃燒，車身及車上5桶瓦斯鋼瓶毀損冒火，立即出水線救火，消防員還到車上將瓦斯鋼瓶搬下車，避免火勢擴大。

火勢在30分鐘內撲滅，工程人員表示，現場為標線施工，於移動至下一施工地點時，疑因車輛急煞造成車上器材移動撞擊起火燃燒，車上標線機及工具毀損，損失約新台幣5萬元。