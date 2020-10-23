疑因久病趁家人不注意輕生 7旬婦自12樓跳下重傷

一名78歲老婦人今天上午8時許自位於新北市蘆洲區一處社區的住宅12樓墜落，巨大聲響引發民眾查看，赫然發現老婦倒臥在社區中庭沒有生命跡象，緊急送醫後目前仍在急救。

據悉，老婦疑因久病，今天上午趁家人不注意時自家中跳下，警、消獲報抵達，調閱監視畫面並訪查鄰居才確認老婦身分，通知家屬到案了解。

目前警方初步排除他殺嫌疑，案發詳情仍有待調查釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )