公車司機沒到站就開門 害老翁摔出車腦震盪、肺挫傷

桃園客運。圖／報系資料照

桃園客運林姓司機載客時沒等車身完全靜止，快接近停靠站就提前打開車門，導致車上1名年邁的翁姓老翁摔出車門，頭部撞到馬路導致腦震盪、肺部挫傷，翁提告過失傷害，林辯稱「習慣一靠站就開門」，檢方勘驗畫面發現林確實提早開車門，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。

檢方調查，林男（38歲）去年10月21日下午4點多開公車行經大有路1處停靠站，本應注意就算已經減速準備靠站，仍應等到車輛完全靜止才能開啟車門，當時卻在靠站前就提早打開，導致車上的翁姓老翁重心不穩來不及緊抓扶桿，直接從車門前的階梯摔下車。

翁摔車後頭部撞到腦震盪，還有破皮外傷，就連肺部也挫傷，他事後對林男提告過失傷害；檢方訊時，林供稱說自己習慣是一到停靠站就打開車門，否認有提前開。

但檢方勘驗行車記錄器，發現老翁當時提前起身站到車旁門，一手握著扶桿、一手拿著手提包，但當時公車還沒完全停妥，林就把車門打開，翁當下立刻摔落。

檢方認為，林提前開門導致翁男摔車受傷，彼此具有相當因果關係，偵結依過失傷害罪嫌起訴林，但也請法院審酌，林男並非貿然踩煞車，導致車上乘客無從採取任何穩固身體措施，翁未能緊握扶桿跌落，本身也有過失，請法院對林量處適當之刑，以衡事理之平。