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影／男子開車低頭撿眼鏡 汽車失控衝撞對向6輛車釀3傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人四肢挫傷送醫，警方昨依道交條例對施男開單告發，至於車損及機車騎士受傷部分，已由雙方事人調處理中。

土城警分局昨天上午11時許獲報，土城區金城路三段與明德路一段路口發生連環車禍，警方到場發現39歲施姓男子駕駛白色汽車行經該處十字路口，因眼鏡掉落，低頭彎腰撿拾，導致方向盤不慎偏向，竟直接撞上對向車道停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車。

所幸當時施男汽車的行駛速度不快，撞擊力道不大，包括機車乘客共有5男2女受波及，其中僅3人輕傷，由救護車送醫。施男肇事後表示，因低頭撿抬掉落的眼鏡，才會不慎撞上對向車道汽機車，也願意負責後續賠償事宜。

新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子昨天開車行經土城區，因彎腰低頭撿掉落的眼鏡，導致方向盤操作不當，直接衝撞對向停等紅燈的5輛機車和一輛小貨車，造成3人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝

機車騎士 車禍

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