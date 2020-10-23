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影／偷好偷滿！便當加飲料連報紙都有 無業男超商行竊遭逮
新北市秦姓男子昨晚在新店區一間超商，將微波便當、飲料、餅乾及報紙，放到自已的手提袋內，趁店員替其客人結帳不注意之際走出超商，店員驚覺有異追出店外質問，秦男便起身逃跑，警方獲報隨即在附近巷內查獲秦男到案，起出遭竊贓物，價值512元。警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新店分局碧潭派出所長曾進議昨晚10時50分接獲報案，位於新店區中央路一間超商發現竊賊，警方到場時竊嫌已逃跑，警方在附近巷內搜尋，最後在中央五街
查獲涉嫌行竊的46歲秦姓男子，在八隨身手提袋內，起出遭竊的牛角燒肉便當、飲料、餅乾、玉米、金莎巧克力、口香糖及兩份報紙，行竊金額共512元。
據了解，秦男昨晚到超商將微波便當、飲料、餅乾及報紙，放到自已的手提袋內，趁店員替其客人結帳不注意之際走出超商，還大大方方坐在超商外準備享用，店員驚覺有異追出店外詢問，秦男見事跡敗露，起身就往附近小巷逃跑。
所幸警方迅速趕抵，將躲在巷內的秦男當場逮捕，無業的秦男到案後辯稱，因患有強迫症，才會忍不住想偷拿。警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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