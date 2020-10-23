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63歲男子血糖過低暈倒家中沙發 警、消即刻救援
苗栗縣三義鄉一名63歲男子昨天下午1點多獨自在家看電視，他的妻子購物完返家按門鈴，卻都沒有回應，無法進入家中查看，起初她以為丈夫到鄰居家聊天，但詢問鄰居都沒人見到，婦人擔心有血糖問題的丈夫安危，立即打電話報警求助，員警及消防人員趕到後「破門」進入，果然發現男子倒臥在沙發上，立刻聯繫救護車到場，並由警車開道趕送苗栗市區的醫院治療，及時完成救人任務。
苗栗警分局三義分駐所警員陳彥勝、蔡煥元昨天下午1點30分接獲婦人報案，稱她丈夫反鎖在屋內，呼叫都無回應，情況不明，員警獲報後火速到場，並聯繫消防人員利用工具將門鎖打開進入屋內查看，發現男子倒臥在沙發上，意識模糊，救護人員第一時間初步急救，隨後由警方協助護送至醫院急救。
男子經治療後，生命跡象恢復穩定，他妻子表示中午吃完午餐後出外購物，因此留丈夫一人獨自在家，出門前她忘帶鑰匙，由於丈夫有血糖方面疾病，可能血糖過低才會暈倒在沙發上，男子脫離臉境後。婦人對消防、警員的高效率協助頻頻致謝。
苗栗警分局長賴銘助表示，對同仁本於同理心積極協助男子就醫，避免可能的危險，深感肯定，最近天氣變化快，呼籲民眾要隨時注意家中成員身體狀況；如發現有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可撥打119請救護車協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。
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