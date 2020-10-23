影／台中TOYOTA與瑪莎拉蒂碰撞 2駕駛及1女乘客受傷

台中市民陳姓男子今天凌晨駕駛TOYOTA轎車，途經朝富路與市政北二路口時，與林男駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，TOYOTA轎車車頭受損、瑪莎拉蒂右側車身受損，造成陳、林腿部受傷，而陳男車內的女乘客多處擦挫傷，雙方酒測為零，警方研判陳未依規定減速、林未依規定讓車。

市警六分局調查，今天凌晨1時19分，林男（49歲）駕駛瑪莎拉蒂轎車，沿市政北二路快車道直行往河南路方向行駛(閃紅)，而陳男（21歲）所駕駛的TOYOTA轎車，沿朝富路內側車道直行往市政北六路方向行駛(閃黃)，林車右側車身與陳車車頭碰撞。