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影／台中TOYOTA與瑪莎拉蒂碰撞 2駕駛及1女乘客受傷
台中市民陳姓男子今天凌晨駕駛TOYOTA轎車，途經朝富路與市政北二路口時，與林男駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，TOYOTA轎車車頭受損、瑪莎拉蒂右側車身受損，造成陳、林腿部受傷，而陳男車內的女乘客多處擦挫傷，雙方酒測為零，警方研判陳未依規定減速、林未依規定讓車。
市警六分局調查，今天凌晨1時19分，林男（49歲）駕駛瑪莎拉蒂轎車，沿市政北二路快車道直行往河南路方向行駛(閃紅)，而陳男（21歲）所駕駛的TOYOTA轎車，沿朝富路內側車道直行往市政北六路方向行駛(閃黃)，林車右側車身與陳車車頭碰撞。
陳男車上載有2名乘客，右前座女乘客因碰撞當場昏迷，而陳男及瑪莎拉蒂駕駛林男腿部受傷，警方初判肇因為林男未依規定讓車、陳男未依規定減速，雙方酒測值零。
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