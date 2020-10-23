便當被偷還見賊正在吃 男一記重拳竟讓對方成了植物人

台南市吳姓男子去年8月間傍晚到安南區便利超商消費，將裝便當、魚湯的塑膠袋掛在機車上，遭許姓男子偷走，吳觀看監視器後騎車沿路搜索，在安和路三段發現許坐騎樓吃便當，2人發生爭吵拉扯，吳拉住許要住戶報警之際，朝對方左臉揮拳後倒地後腦撞擊門檻成了植物人。吳坦承情緒失控，並賠償155萬和解，台南地院認他犯傷害致重傷罪，處1年10月徒刑，緩刑3年。

檢警調查，吳去年8月28日下午6時2分到便利超商店消費，將內有股利通知書1張、護膝2個、便當2個、魚湯1碗的塑膠袋，掛在機車腳踏板上方。許走近機車後，下手竊取塑膠袋，得手後徒步逃離。

吳發現東西失竊，馬上入店內觀看監視器的行竊畫面後，騎機車沿路搜尋，3分鐘後騎到安和路3段附近，發現許正在騎樓吃他的便當，吳立即停車趨近理論，並與許爭吵拉扯，隨手拿起身旁的大型垃圾桶丟向對方。

住戶聞聲出來勸架，吳當場拉住許，並請住戶報警之際，朝許左臉揮拳後踉蹌倒地，後腦撞擊門檻，當場意識不清，吳見狀叫救護車，將許送往安南醫院急救，仍因頭皮撕裂傷併顱內出血，成為植物人。