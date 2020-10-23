聽新聞
test
0:00 / 0:00
便當被偷還見賊正在吃 男一記重拳竟讓對方成了植物人
台南市吳姓男子去年8月間傍晚到安南區便利超商消費，將裝便當、魚湯的塑膠袋掛在機車上，遭許姓男子偷走，吳觀看監視器後騎車沿路搜索，在安和路三段發現許坐騎樓吃便當，2人發生爭吵拉扯，吳拉住許要住戶報警之際，朝對方左臉揮拳後倒地後腦撞擊門檻成了植物人。吳坦承情緒失控，並賠償155萬和解，台南地院認他犯傷害致重傷罪，處1年10月徒刑，緩刑3年。
檢警調查，吳去年8月28日下午6時2分到便利超商店消費，將內有股利通知書1張、護膝2個、便當2個、魚湯1碗的塑膠袋，掛在機車腳踏板上方。許走近機車後，下手竊取塑膠袋，得手後徒步逃離。
吳發現東西失竊，馬上入店內觀看監視器的行竊畫面後，騎機車沿路搜尋，3分鐘後騎到安和路3段附近，發現許正在騎樓吃他的便當，吳立即停車趨近理論，並與許爭吵拉扯，隨手拿起身旁的大型垃圾桶丟向對方。
住戶聞聲出來勸架，吳當場拉住許，並請住戶報警之際，朝許左臉揮拳後踉蹌倒地，後腦撞擊門檻，當場意識不清，吳見狀叫救護車，將許送往安南醫院急救，仍因頭皮撕裂傷併顱內出血，成為植物人。
台南地院合議庭指出，吳因發現許竊盜犯行而上前理論，致與許發生衝突，一時情緒失控，始揮拳毆打許臉部，因而發生此一憾事。吳案發後，即積極與許家屬達成和解，並已賠償155萬元，認吳事後已有悔意並有積極彌補之舉。且於審理期間，許的家屬表示對吳給予緩刑並無意見。因此，認吳犯傷害致重傷罪，處1年10月徒刑，緩刑3年，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言