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中市男拾麵包不昧 拾得一籃共十條土司交警返還失主
民眾拾得遺失物依照民法規定，得向失主請求遺失物價值10分之1的報酬，不過一般來說，多數民眾都是拾金不昧不求報酬，只希望能物歸原主，較少行使這項權利。而在20日中市警方便有一位民眾拾獲一籃吐司交給警方後便離去未求報酬，而警方也很迅速地在廿分鐘內將物品發還給失主。
10月20日14時13分，陳男(60歲)走進中市警五分局東山派出所，手裡搬著一籃10條吐司麵包，由於平時會有善心人士會提供愛心麵包給有需要的民眾，所以警方一度以為陳民欲提供愛心麵包給警方。
不料，陳民隨即表示其在東山路2段上的土地公圓環附近拾得這籃麵包，因吐司橫躺在路中央，而且看起來還很完好，應該是不久前才遺失的，所以趕緊送來派出所，看看警方能不能聯絡上失主，解釋完事情過程後，便將吐司放下後旋即離去。
警方隨即查證吐司籃上的電話並詢問店家，確認失主為西屯區工業區三十二路上的麵包坊後通知領回，失主於14時30分來所認領遺失物時表示真沒印象吐司掉出車外，因此十分感謝路過拾金不昧的民眾及警方的通知。
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