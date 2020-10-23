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所貓會吃鳥！鸚鵡飛失被拾獲 警速通知飼主領回
網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。
台中市警四分局春社派出所警員粘為淞，本月12日下午執勤，林婦(50歲)拿著一只大塑膠袋走進派出所，打開塑膠袋表示在自家院子拾獲鸚鵡。林婦表示「在院子裡發現牠呆呆地站著不動，因家中有狗，怕把牠給咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主。」
員警笑稱「哈哈，不過我們派出所也有一隻會吃鳥的所貓耶！」只能說這隻藍和尚鸚鵡太幸運了！粘當日一早執行網路巡邏時，於臉書「台中南屯區大小事」社團，瀏覽到網友「柴柴」發佈貼文協尋有銀色腳環X49開頭的藍和尚鸚鵡，傍晚值勤時這隻「小幸運」就剛好遇到粘，立刻替牠找到失主。
心急如焚的飼主「柴柴」接獲電話立即趕到派出所，原來鸚鵡的名字叫做「寶寶」，飼主表示「寶寶被小朋友不小心弄飛了，停到附近樓頂，用手電筒一照結果飛走了，全家都悶悶不樂，好險找到了！謝謝警察及好心拾獲寶寶的林姓婦人。」
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