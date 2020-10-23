快訊

落「魄」、巷「弄」怎唸？ 女兒注音作業看了崩潰

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

所貓會吃鳥！鸚鵡飛失被拾獲 警速通知飼主領回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。

台中市警四分局春社派出所警員粘為淞，本月12日下午執勤，林婦(50歲)拿著一只大塑膠袋走進派出所，打開塑膠袋表示在自家院子拾獲鸚鵡。林婦表示「在院子裡發現牠呆呆地站著不動，因家中有狗，怕把牠給咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主。」

員警笑稱「哈哈，不過我們派出所也有一隻會吃鳥的所貓耶！」只能說這隻藍和尚鸚鵡太幸運了！粘當日一早執行網路巡邏時，於臉書「台中南屯區大小事」社團，瀏覽到網友「柴柴」發佈貼文協尋有銀色腳環X49開頭的藍和尚鸚鵡，傍晚值勤時這隻「小幸運」就剛好遇到粘，立刻替牠找到失主。

心急如焚的飼主「柴柴」接獲電話立即趕到派出所，原來鸚鵡的名字叫做「寶寶」，飼主表示「寶寶被小朋友不小心弄飛了，停到附近樓頂，用手電筒一照結果飛走了，全家都悶悶不樂，好險找到了！謝謝警察及好心拾獲寶寶的林姓婦人。」

網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。圖／警方提供
網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。圖／警方提供
網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。圖／警方提供
網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。圖／警方提供
網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。圖／警方提供
網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗，怕把鸚鵡咬傷，因此請警察先生幫忙尋找飼主」，警找到飼主「柴柴」通知領回。圖／警方提供

警察

延伸閱讀

鸚鵡逃家誤上外送員機車 眼尖民眾記下車號警助返家

看「多人性愛片」驚嚇女兒成主角 報警逮到嫌犯竟是和尚

婦人偷走鳥籠快閃 為自家鸚鵡配種不成竟放飛

放生等於放死 愛鳥社團急收容300隻鸚鵡開放領養

相關新聞

一早2列車先後故障通勤族崩潰 自強號ATP竟無法開啟

今天上午5時，台鐵自強號、區間車接力故障，導致自強號到中壢站出現延誤30分鐘訊息，區間車也顯示誤點18分鐘，讓通勤族跳腳...

鐵窗擋逃生 火噬平房 妙齡女喪生

新竹縣新豐鄉一棟磚造平房昨天凌晨發生火警，廿五歲姜姓女子因為起火點就在隔房雜物間，大火困住房門，加上鐵窗無法逃生，雖在窗...

聯結車國道翻覆 滿車廢土壓死鄰車乘客

四十一歲葉姓男子昨天中午駕駛滿載廢土的聯結車，行經國道一號路竹北上路段突擦撞前方小客車後翻覆，車體和滿車砂土正好壓中另一...

便當被偷還見賊正在吃 男一記重拳竟讓對方成了植物人

台南市吳姓男子去年8月間傍晚到安南區便利超商消費，將裝便當、魚湯的塑膠袋掛在機車上，遭許姓男子偷走，吳觀看監視器後騎車沿...

中市男拾麵包不昧 拾得一籃共十條土司交警返還失主

民眾拾得遺失物依照民法規定，得向失主請求遺失物價值10分之1的報酬，不過一般來說，多數民眾都是拾金不昧不求報酬，只希望能...

所貓會吃鳥！鸚鵡飛失被拾獲 警速通知飼主領回

網友「柴柴」飼養的藍和尚鸚鵡11日飛失，上網貼文請求協尋，幸運的是藍和尚12日被林婦在家裡院子拾獲，林婦表示「因家中有狗...

【誰在逼車／上】簡直謀殺！警偽裝蒐證…嚇到冷汗狂流

9月底，在高雄經營水產行的蔡姓男子，駕貨車在88線快速道路，超車側撞騎大型重機鄭姓男子，鄭摔倒地身上多處擦傷，影像曝光引發眾怒，許多人大罵根本是謀殺。交通部長林佳龍把這種惡意逼車者，視為全民公敵，瑞芳分局去年起在台二線抓逼車，多次目睹逼車實況，邊蒐證邊冷汗直流。

北市大安區瓦斯洩漏！消防員搜尋洩漏點 3路段警戒

台北市大安區22日傳出瓦斯外洩，晚間消防人員會同瓦斯公司尋找洩漏點，目前已經針對可能的瓦斯洩漏範圍警戒。

濁水溪南岸野火5小時未滅 下風處崙背空品亮橘燈

濁水溪南岸今天下午再傳火警，雲林縣消防局已派員前往滅火，濃煙隨著東北季風籠罩雲林縣崙背鄉，空氣品質亮橘燈，雲林縣衛生局提...

駕保時捷稱「天雨路滑」失控撞分隔島 駕駛骨折送醫

27歲林姓男子稍早駕駛一輛保時捷行徑新北市淡水區淡金路時，因不明原因失控後自撞路中分隔島，卡在車內無法動彈，最後由消防人...

遭女粉絲控射後不理 「村長」認了屁股有胎記：但很多人看過

桃園市議員「村長」詹江村被女粉絲J女指控被帶到摩鐵硬上得逞，還「射後不理」，詹駁斥女方控訴，昨天還上警局提告妨害名譽，由...

天雨路滑花蓮發生2起車禍 1死2傷

花蓮鳳林鎮與壽豐鄉今天分別發生2起車禍，下午2時許，台9線約222.6公里附近，一輛小貨車擦撞一輛機車，導致騎機車的86...

熱門新聞

老媽照顧喪偶榮民到92歲等遺產 遺囑「沒正本」一場空

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

遭女粉絲控射後不理 「村長」認了屁股有胎記：但很多人看過

不顧女兒大喊不要！狼父強壓猥褻86次 遭判8年

新北中和家樂福旁瓦斯外洩 消防人員封閉4路口找洩漏點

台鐵捷運化爆貪汙弊案 調查局搜索約談電務處長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。