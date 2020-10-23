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一早2列車先後故障通勤族崩潰 自強號ATP竟無法開啟

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

今天上午5時，台鐵自強號、區間車接力故障，導致自強號到中壢站出現延誤30分鐘訊息，區間車也顯示誤點18分鐘，讓通勤族跳腳。對此，台鐵局說，該自強號因前端機車ATP無法開啟，所以至新竹站加掛，不過初步了解ATP無法開啟是其他機械導致，並非ATP本身有問題，目前相關單位正在查明中。

台鐵簡訊顯示，272次（PP自強號）苗栗原定5時27分開車，因機車無法升弓(E1048)，經轉供處理後5時48分晚21分開車，因前端機車ATP無法開起，計畫新竹加掛前位機車，請沿途各站啟動「站、車呼喚機制」，主動與該次車進行站、車呼喚應答。

另一則台鐵簡訊則顯示，1122次（區間車）5時51分準點到湖口站，發生電車不出力(EMC603)，正處理中，旅客已全部換乘4148次。

台鐵自強號示意圖，非新聞所指車次。本報資料照片
台鐵自強號示意圖，非新聞所指車次。本報資料照片

自強號 台鐵 新竹

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