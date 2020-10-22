濁水溪野火燒不盡昨才滅火今又燒 將追查縱火或燒草

雲林縣麥寮鄉濁水溪河床區前天發生多處起火，經消防隊疲於奔命救火，因進出困難又取水不易，花了2、30小時好不容易才撲滅撤隊。不料今天下午靠近麥寮雷厝段的草區再發生多處起火，雜草火燒面積約6000平方公尺，消防隊再度出動大批人員和消防車隊趕往救火。

由於現場土石鬆軟、高低落差，人車難以進入，周邊又沒有水源，消防隊只能在相對安全的下風處，出水防護阻隔，唯效果不大。第四河川局支援調度重機械幫忙，開闢防火巷阻隔延燒並持續警戒。

傍晚火勢未滅，消防隊採防預性救災留水箱車及消防人員在場警戒，直到晚間才控制火勢，將待明天天一亮再加派消防人車滅火。

由於接連起火，消防單位認為起火原因可能不單純，不排除是人為因素，將調閱附近路口監視器，一旦發現有民眾縱火，將依法究辦。

為預防野火再起，雲林縣消防局10月28日將會同水利署第四河川局、環保署毒物及化學物質局、雲林環保局、麥寮鄉公所及地方民代研議預防河床燃燒及空汙因應作為。