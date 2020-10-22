拱天宮公告婦人永久不受歡迎挨告 檢方不起訴

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮6月間因台南蘇姓女子屢在宮內外滋事，公告蘇女為永久不歡迎人物，禁止入宮，蘇女事後告管委會主委、總幹事涉誹謗，苗栗地檢署偵查予不起訴處分。

拱天宮指出，蘇姓女子6月5日起出現在白沙屯一帶，屢屢在拱天宮內外尋釁滋事，辱罵工作人員、信徒、志工，嚴重擾亂拱天宮及當地安寧秩序，經廟方人員及員警多次勸導、制止仍未改善。

為維護聖廟莊嚴，使各地善信能安心參香，拱天宮管委會召開緊急會議，6月6日公告蘇女為「永久不受本宮歡迎人物」並禁止蘇女進入拱天宮、拱天宮餐廳及香客大樓。

蘇女事後以公告內容有不實，足生損害名譽，提告拱天宮管委會主委、總幹事2人涉嫌誹謗。

拱天宮主委、總幹事均否認有誹謗犯意，主因蘇女與信徒、附近民眾頻有衝突，且報警制止未見改善，為避免再生事端並維護宮廟及信徒權益，才貼出公告。

檢方指出，公告內所提蘇婦與信徒、工作人員發生衝突，核與派出所員警出具之職務報告相符，拱天宮管委會收到相關信眾、工作人員反應而製作及張貼公告，顯示被告2人於發表公告內容前已為相當之查證，依對刑法第310條要件之說明，應推定2人主觀上「係以善意為之」，而切缺妨害蘇婦名譽之真實惡意。

檢方表示，從公告全文可知主旨在表明不歡迎蘇婦再到拱天宮、不讓蘇婦繼續入住香客大樓之意，認被告2人所為核與刑法誹謗罪之要件有別，做不起訴處分。