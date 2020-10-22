39歲男不願分手失控 女友在派出所他竟持菜刀進入

高雄39歲曾姓男子疑不願與同年齡的薛姓女友分手，本月12日晚間涉拉住她機車不讓離去，害慘摔受傷，薛女氣得報案，他竟手持菜刀要進派出所，幸好員警先發現制止；後來曾姓男子回家後卻飲酒大鬧，讓社區住戶忍受不了，警方帶他回派出所時，還一度在門口失控咆哮、推警，待所內一陣子才穩定下來。

左營分局新莊所長柯政男表示，薛女不願提告傷害或毀損罪嫌，警方協助進行家暴通報，至於曾姓男子持菜刀要進派出所，雖沒傷人或自傷，警擬依社維法「妨害安寧秩序」移送裁罰。

警方指出，薛女、曾姓男友租在左營區重清路的社區大樓同一戶，不同房間，兩人相處一段時間後薛女認為個性不合，提出分手，卻因此於本月12日凌晨12點多發生爭執，薛女當下騎機車要離去，曾卻出手拉住，導致薛女人車倒地、手臂擦傷，她氣得報案，不過左營分局新莊所員警趕赴到場時曾姓男子已離開。

警方將薛女請回派出所調查，並通知曾姓男子也前來說明，但曾騎機車抵達後，竟手拿著菜刀藏背後，員警察覺立即喝令「放下！」，他也無攻擊舉動，配合進入所內，警方實施酒測發現並沒飲酒。

警方向薛女告知相關權利後，進行家暴通報，為避免再起糾紛，讓曾姓男子先行離去；只是回去不到1小時，警方再度獲報曾姓男子在家飲酒，且大喊大叫，警方為避免酒後出狀況，將他帶返新莊派出所，沒想到他在門口突情緒失控，咆哮更推擠員警，警方強壓他在地制伏、上銬保護管束，不斷安撫「你坐好就好」、「冷靜一點」，直到曾情緒逐漸穩定後才讓他回去，警方另通報社福機關處置。