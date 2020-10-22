色狼一晚偷拍4女裙底 交保一個月後又再犯
陳姓男子2017年從陸軍退役，目前任職保全，退役至今至少4次涉嫌偷拍婦女裙底；他今年9月14日晚上，在台北市一家藥妝店連續偷拍4女，其中1女發現勇敢報案，另3名正在結帳、採購的女子，聽見陳被控訴，一同到櫃台跟店員說「我覺得自己也被偷拍了」。
警方調查，今年9月14日晚上8點半，陳（33歲）在中正區一家藥妝店，見一名婦人穿裙子，正在架上挑選商品時，慢慢湊近蹲下，持手機偷拍婦人裙底。
婦人轉頭，驚見陳持手機偷拍自己，立刻報案，她跑到櫃台通知店員，此時另3名正在結帳、選購商品的婦女，聽見該婦人控訴，一同到櫃台跟店員說「我懷疑自己也被偷拍」。
4女請店員調監視器調查，竟發現全部遭陳偷拍裙底，其中2女提告妨害秘密，另2女不提告。
豈料一個月後，陳又在中山區的康是美，持手機偷拍49歲吳姓婦人，要離開前，被吳婦當場攔下並報警。
9月遭偷拍勇敢報案的婦人，一個月後看到媒體報導，得知陳又在其他藥妝店涉案，氣得說「法律根本沒辦法保護被害人」，這個男的（陳）犯案後交保，又偷拍，根本不怕。
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