男子清晨放火燒民宅前機車 南警以車追人法辦
台南市南區國民路昨天清晨發生兩輛機車停放民宅前機車遭人縱火，沒有人受傷。案發後，警方調閱附近監視錄影畫面，以車追人，今天查出李姓男子涉嫌偷取機車後到國民路放火燒機車。陳落網後矢口否認放火，供稱吃了安眠藥後什麼都不記得，警詢後依放火罪、竊盜罪嫌法辦。
台南市警六分局大林派出所，21日清晨5點多接獲民眾報案，國民路民宅前2輛機車疑似遭人放火毀損。警方立專案小組查緝，經比對多筆資料後，19小時內將犯嫌查獲到案。
據了解，30歲陳姓男子騎乘偷來贓車，前往國民路燒毀2輛機車。本案雖無人員傷亡，但警方不敢大意，深怕縱火犯嫌一旦再度犯案，恐釀成級更大的危害。
警方立即組成專案小組積極查處，經比對多筆資料，鎖定陳姓男子涉案後，經報請地檢署檢察官指揮後，今天清晨零點持拘票拘提陳到案。
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