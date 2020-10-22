濁水溪南岸野火5小時未滅 下風處崙背空品亮橘燈

電影芝加哥七人案驚世審判（The Trial of the Chicago 7）最近在影視串流平台網飛Netflix上架，在電影中非常搶戲的人權律師威廉‧庫斯特樂 (William Kunstler)，1986年差一點成為「白狼」張安樂在紐約受審時的辯護律師，庫斯特樂成功地迫使檢方放棄對同案另一被告的起訴，隨後再來檢視張安樂已經進入審判程序的案情後，認為幫不上太多忙，沒有接下張安樂辯護律師，張後來也遭判刑十多年。

2020-10-22 18:18