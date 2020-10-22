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濁水溪南岸野火5小時未滅 下風處崙背空品亮橘燈
濁水溪南岸今天下午再傳火警，雲林縣消防局已派員前往滅火，濃煙隨著東北季風籠罩雲林縣崙背鄉，空氣品質亮橘燈，雲林縣衛生局提醒民眾出門要戴口罩等防護措施。
雲林縣消防局下午2時許接獲民眾報案，濁水溪南岸近雷厝堤防附近有火警，立即派3車6人現場警戒，但強風助長火勢，野火延燒到晚間7時尚未撲滅。
根據行政院環境保護署空氣品質監測，火警發生地下風處的崙背測站下午1時亮黃燈，AQI指數93，下午2時後亮橘燈，AQI指數超過100，對敏感族群不健康。
濃煙隨著東北季風籠罩雲林縣崙背鄉，雲林縣環保局提醒在下風處崙背鄉居民儘量不要從事戶外活動，出門盡量戴口罩，做好防護措施。
雲林縣消防局說，起火原因有待調查，近來天乾物燥，星星之火足以燎原，請民眾不要任意丟棄菸蒂及注意防範。
濁水溪南岸7天內發生2起雜草火警，18日火警靠近麥寮鄉橋頭，延燒36小時才撲滅，22日靠近麥寮鄉雷厝，雲林縣消防局、環保局和第四河川局將在28日開專案會議檢討。
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