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天雨路滑花蓮發生2起車禍 1死2傷
花蓮鳳林鎮與壽豐鄉今天分別發生2起車禍，下午2時許，台9線約222.6公里附近，一輛小貨車擦撞一輛機車，導致騎機車的86歲劉姓老翁彈飛到路邊，送醫後不治。另一起事故發生在傍晚5時許，一輛小貨車行經壽豐池南公墓山路時，因天雨路滑翻車，車上2人挫傷及骨折，送醫後無大礙。
花蓮縣消防局第二大隊指出，今天下午2點37分左右，獲報台9線路口發生一起車禍，為機車與貨車擦撞，騎乘機車劉姓老翁摔落路邊約2公尺深水溝，頭部有明顯外傷，救援時人已沒有生命跡象，緊急送醫後宣告不治。
依據行車記錄器畫面，事發當時雨勢大，47歲吳姓駕駛白色小貨車原開在內線車道，欲右移至外線車道時，卻不慎擦撞騎機車的老翁，導致連人帶機車往路邊水溝彈飛約5公尺，撞擊力道猛烈。
警方表示，在台九線222.6公里南下車道發生交通事故，現場發現機老翁遭撞後掉落右側水溝，臉部朝下嚴重受傷，送往鳳林榮民醫院急救無效。經查雙方駕駛人都有合格駕照，檢測都沒有酒精反應。
另起車禍發生在壽豐鄉池南，吉安警分局表示，今天下午5時30分左右，44歲陳姓男子駕駛小貨車載著40歲張姓女子，欲前往池南工作，由北往南方向行經池南公墓旁山路時，由於天雨路滑、視線不佳，不慎連人帶車翻落一旁的空地，造成陳男身體多處擦挫傷，張女手部骨折，駕駛酒測為0，送醫後幸無大礙。
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