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影／新北中和區瓦斯、自來水外洩 封路管制至23日清晨
新北市消防局今天上午11時39分獲報，中和區連城路與景平路交叉路口有瓦斯漏氣，消防人車已封閉四個路段路口，包括景平路與泰和街口，連城路與中和路口，中山路與景平路口，連城路與安邦街口，派遣6車16人並部署消防車以水線防護。
欣欣天然氣公司及自來水公司搶修人員分別於今天下午2時30分確認瓦斯破損點、3時20分確認自來水管破損點，預估瓦斯管線於今天晚上修復完畢，自來水管線於明天清晨修復完畢。
新北市交通局指出，因管線施工目前中和區在中山路與連勝街間的景平路、與安邦路和景平路間的連城路仍封閉管制，將影響祁分公車路線與行車用路人行駛動線。
在公車路線部分，總計影響4個公車站、26條路線，新北市交通局已通知公車業者配合改道，智慧站牌同步發布相關訊息，並於公車站位張貼公車改道訊息。
在駕駛人行駛動線部分，東西向過境穿越車流請改走環河西路，行經管制區域周邊車流，請利用板南路、圓通路、南山路及中和路改道，相關替代道路沿線交通局已配合調整號誌。
中和景平路與連城路口現場仍持續進行搶修，相關管制區域依現場搶修情調整管制區域，請用路人依現場員警與義交指揮行駛。
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