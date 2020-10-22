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詹江村被控射後不理！詹昨提告 爆料女今也喊告
被網友封為「村長」的國民黨桃園市議員詹江村，昨被周刊爆料帶女粉絲上汽車旅館硬上，女子控訴詹射後不理；對此，詹江村昨天到桃園市警局桃園警分局對爆料女子提告妨害名譽；爆料女子今天也到新北市永和警分局提告詹涉嫌妨害性自主，警方已依規定受理，近期也將通知詹江村到案說明。
綽號「村長」的桃園市議員詹江村昨被周刊爆料，去年8月帶女粉絲上汽車旅館硬上得逞，事後詹「射後不理」讓女生心寒，詹江村昨天否認女粉絲指控，同時也向桃園警方提告爆料女子妨害名譽。
爆料女子認為詹敢做不敢承認，今天下午也檢具相關證據，前往新北市永和警分局報案，對詹江村提告涉嫌妨害性自主。警方已依規定受理，為釐清相關案情，不排除近期內通知詹江村到案說明。
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