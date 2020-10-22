台東員警郵局ATM簽巡勤務 機靈「順風耳」攔阻詐騙

台東縣關山鎮1名30歲胡姓女子日前晚間接獲自稱郵局人員電話，要求至郵局ATM操作確認是否遭扣款。胡女不疑有他依指示前往郵局ATM操作時，正巧3名簽巡員警一旁聽到胡女邊講電話邊操作ATM，當下察覺有異，遂接過電話詢問對方，即被掛電話，成功阻止一場詐騙。

「女子手機剛好擴音狀態，聽到對方指示就知道是詐騙了。」關山派出所副所長徐金祥說，一般郵局5點就下班了，誰會大半夜還在上班要求指示民眾操作ATM，這一聽就不合邏輯。還好請女子將電話給他，電話中表明自己警察身分後，對方回應幾句，就直接掛電話。

胡女日前晚間8點多，手機電話接獲自稱郵局人員的男子，謊稱胡女在7月買12套衣服是否遭扣款，要她去就近郵局ATM確認。胡女不疑有他就前往關山郵局，一邊操作ATM，又要查皮包內資料時，遂將手機轉為擴音模式，正巧一旁關山派出所副所長徐金祥與警員劉彥廷、翁慈憶執行巡簽勤務。