藝人張琪遇詐騙險失15萬元 歹徒佯稱乾妹

資深藝人張琪遇歹徒來電假扮乾妹，並匯款新台幣15萬元，因對方提供帳戶列為警示帳戶，匯款被退回。張琪事後報案，呼籲民眾當心。警方說這是假扮親友詐騙手法。

台北市北投警分局長安派出所長高崇人今天表示，藝人張琪昨天到派出所報案指稱遭人詐騙，所幸匯款15萬元未成功，經查，歹徒使用手法是假扮親友詐騙。

警方指出，張琪日前接獲歹徒來電，對方自稱是張琪的乾妹，過程中，不斷與張琪閒話家常，並提到因手機泡水，盼可重新加LINE；對方隔天透過LINE稱急需用錢，希望張琪可先匯15萬元救急。

警方表示，張琪事後前往北投區某銀行匯款，過程中，對方仍持續打電話詢問，事後，銀行通知張琪匯款帳戶已被列為警示帳戶，15萬元被退回。

警方指出，張琪昨天前往派出所報案，指稱遭人詐騙，值勤員警立即協助，也告知對方帳戶確實被列為警示帳戶。

張琪透過警方轉述，詐騙集團一開始會先閒話家常，且會不斷撥打電話，導致她無法判別對方所言真偽，才會赴銀行匯款，也呼籲民眾接可疑來電時，應多方求證，若遇詐騙可打165反詐騙電話諮詢或撥110報案。