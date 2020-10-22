台南市警局推六大獎項 新局徽Logo出爐長這樣

台南市政府警察局推動新局徽Logo設計，市警局今下午頒獎，首獎作品將作為市警局專屬意象標誌，市警局下午也頒發警政工作六大獎項，鼓勵警察同仁全力拚治安。

市警局Logo徵選活動日前收到近百件作品，有近1/4投稿作品為警局同仁自行設計，市警局邀請學者一起評審，選出前三名及佳作6名，首獎作品由來自台北設計師賴鳳蓮脫穎而出。

市警局長詹永茂說首獎作品結合市徽為背景，展顯出台南在地文化歷史風華底蘊，著裝飛揚的警鴿，象徵守護大台南治安，首獎作品將作為市警局專屬的意象標誌，日後市警局各項活動主視覺。

市警局下午也安排六大獎頒獎，由局長詹永茂頒獎，分別是鼓勵同仁積極偵辦刑事案件、落實勤務攔查的「霹靂神探」及「街頭戰警」，交通安全工作的「交通讚警」為民服務的「溫馨暖警」、經營社區警政有成的「好緣警」及創意行銷警察形象的「行銷達人」，未來每月將評選公開表揚及頒贈優渥獎金。

詹永茂表示，日前南警再添生力軍117人達4431人，為合併升格直轄市以來之最，感謝市長黃偉哲及市議會支持。