45歲男參加愛河鐵人三項不幸溺斃 家屬求償837萬失敗

張姓男子去年3月3日參加愛河國際鐵人三項競賽，不幸溺水送醫不治，張的家屬認定主辦單位高雄市體育總會錯失搶救先機，提告要求除了意外險理賠100萬外，應再賠837多萬元。高雄地院審理認為，救生員聽聞呼救就立即協助並未懈怠，主辦方已盡注意義務，不須賠償，駁回家屬請求，可上訴。

張姓男子家屬主張，張去年3月3日參加高雄市體育總會舉辦「2019年第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」，約早上7點多進行游泳項目，游經愛河中正橋段約700公尺處突發生異狀，主辦單位的救生員卻沒注意當時張已溺水，錯失救治時機，導致送醫急救仍不治，經檢警相驗確認死因為溺水，主辦方有過失，負侵權行為賠償責任。

張的家屬還指，此競賽有收報名費屬營利性質，應依「水域遊憩活動管理辦法」第10條規定為選手投保300萬至2400萬元的意外險，但主辦方卻未做，使意外發生後保險公司僅願理賠個人意外險100萬；張的父母、配偶、2個兒子共5人要求賠償扶養費、精神慰撫金、喪葬費等，扣除已領到100萬保險金，應再賠共837萬8577元。

高雄市體育總會反駁，當天愛河沿岸每隔100公尺設浮台、每個浮台均有2名合格救生員，此外共配8艘救生艇，總計至少配置3 、40名救生員，加上醫護及救護車等；意外當下，最近的林姓救生員也盡注意義務，下海救人到送醫花不到7分鐘，已盡到事先預防危險發生及救援，沒有疏失。

法官傳喚其他選手作證，認為無法認定救生配置有不足，林姓救生員聽聞呼救也立即處置，沒有懈怠職務，主辦單位沒違反善良管理人的注意義務，不構成過失侵權行為；有關投保部分，此屬體能活動競賽，不是帶客從事水域遊憩活動的營利性質，無法領到足額理賠並非投保不足，而是張的死亡能否歸咎於主辦單位。