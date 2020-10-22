聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／老婦回存78萬沒被騙走「謝謝大家」 警：謝謝妳自己
基隆市1名婦人誤信詐騙電話，到銀行領出78萬元帶回家，準備等通知面交接受「監管」。因被告知違反偵查不公開，財產會被沒收，途中經過派出所，站在門口內心糾結。員警發現後上前關心，詢問後認為遭詐騙，陪她回銀行把錢存回去，保住老本。
婦人由員警陪同回銀行存錢時，跟身旁的警察黃渤葳說「謝謝你」。黃回說，要謝謝行員，老婦人就說「謝謝大家」。黃渤葳又對老婦人說，「妳要謝謝妳自己」，因為有跑來問警察，「如果沒來問，妳的錢就沒了。」
基隆警一分局今天表示，10月20日下午3點多，一名婦人背著提袋站在忠二路派出所前，神情有異。值班員警關心詢問時，發現她的手提袋內有好幾捆千元大鈔。
婦人說，接獲「法院」打來的電話，告訴她銀行帳戶遭盜用，必須把銀行的存款全領出來，交給法院保管，等待調查。還說若告訴其他人，就違反偵查不公開，有犯罪嫌疑，名下財產會被沒收。
詐騙集團要求婦人到銀行領出帳戶內存款，如果行員詢問原因，就說是孩子整修房子需要用錢，順利領出78萬元。
婦人說，接到電話通知帳戶遭盜用，存款要送去監管，還不能跟別人，心裡很難受。把錢領出來後，越想越激動，才會走到派出所前，只是擔心說出來會有不好的結果，所以站在門口，內心很掙扎。
忠二路派出所警員黃渤葳、郭豐銘聽完後，告訴婦人接到的電話是詐騙集團打來的，不是法院，請她放心，並陪她回到銀行，把78萬元現金又存回去。
警方表示，檢警及法院都不會隨意聯繫民眾，通知要凍結資產，更不會要求面交，派人去取款。如果接到可疑電話，內心有疑問，可到附近派出所詢問，或撥打165防詐騙專線、110報案電話，警方會出面協助，避免民眾上當受騙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言