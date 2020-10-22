影／老婦回存78萬沒被騙走「謝謝大家」 警：謝謝妳自己

基隆市1名婦人誤信詐騙電話，到銀行領出78萬元帶回家，準備等通知面交接受「監管」。因被告知違反偵查不公開，財產會被沒收，途中經過派出所，站在門口內心糾結。員警發現後上前關心，詢問後認為遭詐騙，陪她回銀行把錢存回去，保住老本。

婦人由員警陪同回銀行存錢時，跟身旁的警察黃渤葳說「謝謝你」。黃回說，要謝謝行員，老婦人就說「謝謝大家」。黃渤葳又對老婦人說，「妳要謝謝妳自己」，因為有跑來問警察，「如果沒來問，妳的錢就沒了。」

基隆警一分局今天表示，10月20日下午3點多，一名婦人背著提袋站在忠二路派出所前，神情有異。值班員警關心詢問時，發現她的手提袋內有好幾捆千元大鈔。

婦人說，接獲「法院」打來的電話，告訴她銀行帳戶遭盜用，必須把銀行的存款全領出來，交給法院保管，等待調查。還說若告訴其他人，就違反偵查不公開，有犯罪嫌疑，名下財產會被沒收。

詐騙集團要求婦人到銀行領出帳戶內存款，如果行員詢問原因，就說是孩子整修房子需要用錢，順利領出78萬元。

婦人說，接到電話通知帳戶遭盜用，存款要送去監管，還不能跟別人，心裡很難受。把錢領出來後，越想越激動，才會走到派出所前，只是擔心說出來會有不好的結果，所以站在門口，內心很掙扎。

忠二路派出所警員黃渤葳、郭豐銘聽完後，告訴婦人接到的電話是詐騙集團打來的，不是法院，請她放心，並陪她回到銀行，把78萬元現金又存回去。