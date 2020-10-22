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拆房整地到一半驚見未爆彈 工人、屋主嚇傻報警幸虛驚
雲林斗南鎮一處閒置民宅今天正在進行拆除作業時發現未爆彈，目擊民眾指稱，當時挖土機挖出輪胎，炸彈就被藏在其中，由於是危險物品，當下馬上報警處理，警方隨即通報軍方一同前往，並將事發地點圍成封鎖禁區，民眾撤離至60公尺外範圍，經軍警方進行安檢後，已將該炸彈移出現場，平息民眾驚慌。
目擊民眾說，今天上午正在拆除屋主委託處理位在長安路一段的閒置民宅，整地過程挖土機在雜物堆中挖出兩顆大輪胎，其中一顆內藏炸彈，嚇壞作業工人，屋主聞訊也到場查看，百思不得其解之下隨即報警處理。
據了解，該棟平房建築物已逾10年未住人，屋主正打算拆除整地蓋新房，不料竟從房內堆置的雜物裡挖出一尺長未爆彈，彈體已嚴重生鏽，推斷時間久遠。
軍方拆彈人員接手後，經初步檢驗，研判該炸彈疑似是照明用榴彈砲，不過引信已經毀損，無具殺傷力，安全無虞，彈體最後也由軍方帶回處理，順利化解一場虛驚。
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