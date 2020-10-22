聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客
國道高速公路北上高雄市路竹路段，今天中午發生滿載廢土砂石車，疑因變換車道不當，擦撞到轎車後，造成砂石車側翻，先擦撞一輛轎車，廢土再傾倒壓住另一輛轎車，不幸造成女乘客送醫後死亡。
這起意外發生於今天中午12點20分，地點在國道1號北向路竹段377公里處，葉姓男子（41歲）駕駛砂石車行經該路段，疑似變換車道不當，先擦撞莊姓（40歲）女駕駛開的轎車後，砂石車側翻後碾壓另一輛轎車，劉姓男駕駛（51歲）無大礙，但邱姓女乘客（50歲）送醫不治。
警方說，這起事故發生後佔用內、中及外線車道，為完整處理及清理翻覆於高速公路路面廢土，警方從下午1點31分起封閉國道一號北向路竹交流道入口匝道跟主線車道，將所有車輛引導由路竹交流道北向出口離開國道一號高速公路，目前車流回堵到344公里。
葉姓砂石車男駕駛左手開放性骨折，送往台南市立醫院診治，轎車邱姓女車乘客受傷送至台南市立醫院急救，下午1點35分宣告死亡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言