疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

國道高速公路北上高雄市路竹路段，今天中午發生滿載廢土砂石車，疑因變換車道不當，擦撞到轎車後，造成砂石車側翻，先擦撞一輛轎車，廢土再傾倒壓住另一輛轎車，不幸造成女乘客送醫後死亡。

這起意外發生於今天中午12點20分，地點在國道1號北向路竹段377公里處，葉姓男子（41歲）駕駛砂石車行經該路段，疑似變換車道不當，先擦撞莊姓（40歲）女駕駛開的轎車後，砂石車側翻後碾壓另一輛轎車，劉姓男駕駛（51歲）無大礙，但邱姓女乘客（50歲）送醫不治。

警方說，這起事故發生後佔用內、中及外線車道，為完整處理及清理翻覆於高速公路路面廢土，警方從下午1點31分起封閉國道一號北向路竹交流道入口匝道跟主線車道，將所有車輛引導由路竹交流道北向出口離開國道一號高速公路，目前車流回堵到344公里。