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影／台65線板橋段警車遭撞車尾全毀 2警受傷送醫
新北市台65線快速道路新莊區南下往土城方向，板橋警分局今天下午獲報在板橋路段車道上有散落物，兩名員警前往清理後，準備開巡邏車離去時，遭張姓男子駕車從後方追撞，警車後車廂幾乎全毀，員警及肇事的張男3人均因頭部暈眩，由救護車送醫。據了解，張員酒測值為零，至於事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天下午1時40分獲報，台65線快速道路南下6公里，在板橋路段發生車禍意外，救護人員到場，發現事故現場疑似是一輛白色休旅車從後方追撞警用巡邏車，休旅車駕駛張姓男子（30歲）及員警游姓男子（22歲）、潘姓男子（36歲）3人均因猛烈撞擊出現頭部暈眩，由救護車送往亞東醫院。
據了解，板橋警分局大觀派出所游姓、潘姓員警二人，今天下午獲報台65線快速道路車道上有散落物，影響行車安全，二人駕駛警用巡邏車前往清理後，剛上車準備離開時，突然遭後方張姓男子所駕駛的白色休旅車從後方追撞。
警車後車廂整個凹陷幾乎全毀，肇事的休旅車引擎蓋也受損，可見撞擊力道十分猛烈，張男的酒測值為零，疑似天雨視線不佳，又未注意車前狀況，才會撞上前方準備啟動離開的警用巡邏車，至於車禍肇事確實原因，有待警方進一步調查釐清。而兩名員警執行勤務因公受傷，板橋警分局長劉炯炫獲報下午也趕到醫院探視慰問。
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