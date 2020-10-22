講不聽！彰化縣139線降速首日仍取締超速28件

為減少車禍發生，彰化縣八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，從昨天（21日）起，速限從50公里降到40公里，警方依新的速限規定執行測速取締，儘管已實施宣導一個多月，仍取締超速28件。不過，昨天降速首日非假日，如果遇到假日，且警方加強取締，屆時取締案件將更為可觀。

由於有10公里容許值，速限40公里要測到51公里以上才會開罰，如果機車超速處罰是從1200元起跳，汽車則是1600元起跳。

彰化八卦山稜線上的縣道139線大彰路，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，並常有超速等危險駕車行為，沿線今年已發生190件車禍案件，死亡3人、受傷156人，因此成為警方取締的重點，除在路段中21公里處設置固定式測速照相機取締外，轄區彰化分局及交通隊也編排不定時、不定點移動式測速照相勤務，今年以來超速取締已6530件。

但139線車禍仍然居高不下，縣府經過會勘與評估，公告從10月21日起，針對139線最常肇事路段，從19k的台74甲線東外環到23k瑩光橋段共約4公里路段，時速從50公里降到40公里，從昨天（21日）起開始執行。

彰化縣警察局交通隊隊長林世明表示，新的速限規定首日計取締告發超速28件，與速限未調降前日平均取締件數比較，並未明顯增加，顯見大部分駕駛人都能遵守速限規定。