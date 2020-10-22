影／釣客掉落堤防下消波塊 消防和海巡合力搜尋救到人

今天中部地區風強，尤其在海岸，一名釣客今天在台中大甲松柏漁港釣魚時，不慎掉落堤防下，卡在消波塊，海巡和消防人員搜尋後找到他，海巡和警義消合力救上岸送醫。

海巡署和台中市消防局表示，今天上午10點多獲報，有人在大甲松柏漁港南堤掉落，海巡和台中市消防局都派人車到場，報案人說，一名47歲男釣客不慎摔落堤防下，腳受傷無法自行上至堤防邊，因海水逐漸漲潮，需協助脫困。

海巡和消防人員到場前，報案人在電話中說不清楚釣客掉落位置，只知在松柏漁港附近，消防局使用派遣系統手機強化定位功能，利用手機GPS定位輔助系統，仍無法查出正確地點，消防局最後透過立法院副院長蔡其昌服務處人員經過看到受困者，通報後才找到正確地點。