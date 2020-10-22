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影／釣客掉落堤防下消波塊 消防和海巡合力搜尋救到人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

今天中部地區風強，尤其在海岸，一名釣客今天在台中大甲松柏漁港釣魚時，不慎掉落堤防下，卡在消波塊，海巡和消防人員搜尋後找到他，海巡和警義消合力救上岸送醫。

海巡署台中市消防局表示，今天上午10點多獲報，有人在大甲松柏漁港南堤掉落，海巡和台中市消防局都派人車到場，報案人說，一名47歲男釣客不慎摔落堤防下，腳受傷無法自行上至堤防邊，因海水逐漸漲潮，需協助脫困。

海巡和消防人員到場前，報案人在電話中說不清楚釣客掉落位置，只知在松柏漁港附近，消防局使用派遣系統手機強化定位功能，利用手機GPS定位輔助系統，仍無法查出正確地點，消防局最後透過立法院副院長蔡其昌服務處人員經過看到受困者，通報後才找到正確地點。

消防人員和海巡人員合力救上受困消波塊的釣客，他左腳疑似骨折、挫傷、意識清楚，救護車載往大甲光田醫院治療。

一名釣客今天在台中大甲松柏漁港不慎掉落消波塊中，海巡人員救援。圖／海巡署提供
一名釣客今天在台中大甲松柏漁港不慎掉落消波塊中，海巡人員救援。圖／海巡署提供

海巡署 台中市 立法院

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