機車撞轎車衝進稻田 騎機車少年肝臟破裂修補挽回一命

彰化縣17歲童姓高職三年級學生今天騎機車趕著上學，經過埔鹽鄉光明路二段860巷口時，被48歲葉姓婦女駕駛的轎車撞上，轎車衝入稻田，童姓少年送醫急救，剛才開刀完成修補肝臟後轉進加護病房，目前已清醒。

警方調查，葉婦與童姓少年的車禍地點在光明路產業道路，並無交通號碼。葉婦向警方供稱，她駕車要通過光明道二段860巷口前，從東側一排樹林縫隙之間看到機車，到達路口時，她還來不及剎車就撞上了。

童姓少年騎機車與轎車相撞，連人帶車摔進旁邊稻田，葉婦一時緊張也直駛進了稻田，自行爬出車子。119接獲報案趕到，把昏迷的童姓少年就近送到鹿港基督教醫院，因傷勢嚴重轉送彰化基督教醫院，急救開刀修補破裂的肝臟，已幸運挽回生命。