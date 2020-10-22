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餐廳員工休息室門未上鎖 無業女潛入搜刮還偷卡盜刷
新北市板橋區一間義式餐廳10月初發生一起竊盜案，疑似員工休息室門未上鎖，遭人侵入行竊，不僅損失現金約3萬元，銀行信用卡也遭偷走盜刷約5000多元，警方調閱監視器鎖定一名葉姓中年女子涉嫌重大，日前通知到案。葉女坦承行竊，警詢後依竊盜及偽造文書罪函送新北地檢署偵辦。
據了解，位於板橋區縣民大道旁的誠品大樓於本月8日發生竊盜案，大樓內一間義式餐廳員工發現放在員工休息室的財物遭竊，損失現金約3萬元，事後還發現遭竊的信用卡被盜刷5000多元。
警方獲報調閱大樓內外監視器畫面，發現一名頭髮染色的中年女子，於本月8日經由防火樓梯潛入員工休息室行竊，得手後再搭電梯下樓搭計程車逃逸，並直奔北市信義區，到百貨公司持偷來的信用卡盜刷。
警方循線追查出37歲葉姓女子涉有重嫌，日前通知到案說明，葉女表示，本月初到板橋誠品大樓內閒晃，原本只是想消磨時間，走逃生樓梯閒晃並順便運動，因發現大樓內一間餐廳的員工休息室門未上鎖，一時起貪念便入內行竊。警詢後依法函送檢方偵辦。
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