餐廳員工休息室門未上鎖 無業女潛入搜刮還偷卡盜刷

新北市板橋區一間義式餐廳10月初發生一起竊盜案，疑似員工休息室門未上鎖，遭人侵入行竊，不僅損失現金約3萬元，銀行信用卡也遭偷走盜刷約5000多元，警方調閱監視器鎖定一名葉姓中年女子涉嫌重大，日前通知到案。葉女坦承行竊，警詢後依竊盜及偽造文書罪函送新北地檢署偵辦。

據了解，位於板橋區縣民大道旁的誠品大樓於本月8日發生竊盜案，大樓內一間義式餐廳員工發現放在員工休息室的財物遭竊，損失現金約3萬元，事後還發現遭竊的信用卡被盜刷5000多元。

警方獲報調閱大樓內外監視器畫面，發現一名頭髮染色的中年女子，於本月8日經由防火樓梯潛入員工休息室行竊，得手後再搭電梯下樓搭計程車逃逸，並直奔北市信義區，到百貨公司持偷來的信用卡盜刷。