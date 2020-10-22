快訊

美國總統候選人拜登投書聯合報系 當選將深化與台灣關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高速公路車禍意外 轎車女乘客遭砂石壓住命危

聯合報 / 記者黃宣翰謝進盛／台南即時報導

國道1號中山高速公路路竹北上路段，今天中午發生砂石車疑因轉彎時側翻，砂石車駕駛手部骨折，車上載運砂石大量洩漏，壓到一旁小轎車後，還這成轎車女乘客受重傷，救護人員將她救出緊急送醫。至於車禍原因由國道警方調查中。

台南市消防局救災救護中心和高雄市消防局救災救護中心，今天中午約12點多，先後接獲民眾報案，在國道1號中山高速公路路竹路段發生車禍，分別派出台南市消防局文賢消防分隊、復興消防分隊和高雄市路竹分隊及特搜中隊，共4車11人前往搶救。

消防人員到場發現，大貨車男性駕駛40歲，意識清楚、左手骨折。轎車女性乘客、年約30歲沒有呼吸心跳，由救護人員給予急救處置後送醫急救中。警方說， 車禍原因由會進一步調查釐清。

國道中山高速公路發生車禍意外，轎車女乘客命危送醫。記者黃宣翰／翻攝
國道中山高速公路發生車禍意外，轎車女乘客命危送醫。記者黃宣翰／翻攝

國道 車禍 砂石

延伸閱讀

影／無照少年開母車甩尾失控 連撞6機車賠慘糗大

高雄轎車高速對撞 6車受損2人輕傷

影／桃園男高速追撞等紅燈2車釀禍 大人幼兒3傷

南庄轎車墜深溝！祖孫4人1死3傷 目擊者：失速衝出彎道

相關新聞

新北中和家樂福旁瓦斯外洩 消防人員封閉4路口找洩漏點

新北市消防局今天上午11時39分獲報，中和區連城路與景平路交叉路口有瓦斯漏氣，消防人車目前封閉四個路段路口，包括景平路與...

中正橋改建工程驚傳墜河意外 4艘快艇急尋1施工人員

銜接台北市與新北市的中正橋，今早8時驚傳發生2名施工工人墜河意外，北市消防局接獲通報後，即刻派員前往現場，並出動4艘快艇...

女嬰注射流感疫苗昏迷 三重警開道8分鐘即刻救援

新北市1名呂姓男子日前半夜衝進三重警分局大有派出所求助，聲稱9個月大的女兒打完流感疫苗之後抽搐、昏迷需要趕赴醫院，員警馬...

餐廳員工休息室門未上鎖 無業女潛入搜刮還偷卡盜刷

新北市板橋區一間義式餐廳10月初發生一起竊盜案，疑似員工休息室門未上鎖，遭人侵入行竊，不僅損失現金約3萬元，銀行信用卡也...

中山高速公路車禍意外 轎車女乘客遭砂石壓住命危

國道1號中山高速公路路竹北上路段，今天中午發生砂石車疑因轉彎時側翻，砂石車駕駛手部骨折，車上載運砂石大量洩漏，壓到一旁小...

連日雨勢造成老屋牆壁倒塌 警協力民眾清除

花蓮卓溪鄉一間30年老房子受到連日大雨影響，大片磁磚及水泥牆壁竟倒塌在路上，警方獲報後擔心影響用路人安全，趕緊放三角錐指...

北市警抄2賭場逮50人 四海幫前堂主也在其中

台北市警方今天兵分二路掃蕩萬華區兩處賭場，帶回現場負責人、員工及賭客共50人，其中還包含四海幫馬姓前堂主，另查扣賭資，抽...

她收闖紅燈罰單驚呼「沒車也不開車」 真相疑親戚搞鬼

高雄黃姓女子接獲1張「違反道路交通管理事件裁決書」，莫名發現自己竟因闖紅燈被開罰單而沒去繳，疑惑地PO文表示自己根本沒車...

北市中正橋改建工程 1工人墜溪失蹤警消搜救中

連接雙北市的中正橋，從今年5月開始進行改建，今晨卻發生工人失足墜溪意外，年約60歲的鄧姓男子在上午8時許，因故失足墜落新...

影／開車忘了轉彎！醉女酒駕逆向撞倒19輛機車3人送醫

新北市淡水區正德國中校門旁的北新路上，今天清晨6時許發生離譜車禍。張姓女子酒醉開車突然逆向行駛，迎面撞飛2名機車騎士，再...

大型曳引車擦撞粗鹽包掉滿地 宜警冒雨處理恢復通行

宜蘭縣頭城鎮台2線濱海公路115.5公里，今天上午發生兩輛大型曳引車擦撞事故，車上載的粗鹽包散落一地，一度只能夠單向通行...

八旬老婦提款稱「幫兒子辦婚禮」 險陷入詐騙集團圈套

何姓老婦瞞著兒子到銀行要提領180萬元存款，行員請警方護鈔，員警詢問老婦提款用途，老婦稱要幫兒子辦婚禮，卻說不出婚禮日期...

熱門新聞

嘉縣破獲製毒工廠已賣百萬包 原料可再製50萬包毒咖啡

妙齡女醉躺公廁警助返家 留紙條「心情不好可來找我」

警政署今發布科長、縣市分局長人事 74名高階警官遷調

3個月後出現行車記錄影像 網友熱議汽車駕駛該不該賠

殯葬業者搶佔桃園市場 100萬買凶槍手大溪老街連轟10槍

高雄警方抓捕涉案男 男子飲彈送醫急救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。