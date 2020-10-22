中山高速公路車禍意外 轎車女乘客遭砂石壓住命危

國道1號中山高速公路路竹北上路段，今天中午發生砂石車疑因轉彎時側翻，砂石車駕駛手部骨折，車上載運砂石大量洩漏，壓到一旁小轎車後，還這成轎車女乘客受重傷，救護人員將她救出緊急送醫。至於車禍原因由國道警方調查中。

台南市消防局救災救護中心和高雄市消防局救災救護中心，今天中午約12點多，先後接獲民眾報案，在國道1號中山高速公路路竹路段發生車禍，分別派出台南市消防局文賢消防分隊、復興消防分隊和高雄市路竹分隊及特搜中隊，共4車11人前往搶救。