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連日雨勢造成老屋牆壁倒塌 警協力民眾清除

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮卓溪鄉一間30年老房子受到連日大雨影響，大片磁磚及水泥牆壁竟倒塌在路上，警方獲報後擔心影響用路人安全，趕緊放三角錐指揮交通，並與民眾一起排除路障。經確認倒塌牆壁是2樓廁所，屋主剛好不在家，鄰居聽到「碰」的聲響嚇到出門查看，進而報警及通知屋主處理。

玉里分局表示，昨天晚上19時許接獲民眾報案，稱卓溪鄉太平村太平部落有間民宅牆壁倒塌於道路上，警方為避免交通意外事故發生及保障用路安全，立即到現場警戒，管制往來車輛，並協助排除及通知屋主。

中平派出所副所長高俊和說，近日因為受到東北風及颱風外圍環流影響，山區連日雨勢不斷，造成屋齡30年以上的老房子牆壁倒塌，差一點波及到往來人車，牆壁也橫躺在路面阻斷車輛通行。

大片磁磚及紅磚水泥橫躺在路上，又飄著細雨，警方擔心視線不佳發生事故，立即至巡邏車上拿取三角錐放置，並拉起警戒線圍繞倒塌房屋警示往來人車。一邊疏導交通，一邊與民眾合力排除路障，讓道路順利恢復暢通。

玉里分局長陳蔚文表示，近日天氣非常不穩定，常有午後雷陣雨發生，雨量瞬間大量降下，呼籲民眾行經山區路段，應隨時注意天候、路況，特別要注意有無土石崩落，路樹倒塌情形，小心慢行，避免發生意外傷害而造成憾事。

30年老房子因不堪連日大雨，2樓牆壁倒塌，幸未造成傷亡。圖／警方提供
30年老房子因不堪連日大雨，2樓牆壁倒塌，幸未造成傷亡。圖／警方提供
花蓮卓溪鄉老房子2樓牆壁倒塌，大片磁磚及紅磚水泥橫躺在路上。圖／警方提供
花蓮卓溪鄉老房子2樓牆壁倒塌，大片磁磚及紅磚水泥橫躺在路上。圖／警方提供
花蓮卓溪鄉一間30年老房子受到連日大雨影響，2樓牆壁竟倒塌在路上，警方到場管制交通。圖／警方提供
花蓮卓溪鄉一間30年老房子受到連日大雨影響，2樓牆壁竟倒塌在路上，警方到場管制交通。圖／警方提供

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