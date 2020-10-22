她收闖紅燈罰單驚呼「沒車也不開車」 真相疑親戚搞鬼

高雄黃姓女子接獲1張「違反道路交通管理事件裁決書」，莫名發現自己竟因闖紅燈被開罰單而沒去繳，疑惑地PO文表示自己根本沒車；舉發單位楠梓警分局調閱當天畫面，驚覺真實駕駛人疑是黃女親戚，由於警方開單當下戴著口罩，又沒證件僅唸出身分證字號，疑報假資料，將通知到案說明。

警方指出，楠梓分局加昌所員警今年4月21日凌晨3點多，在後昌路一處的路口，攔停涉闖紅燈的白色轎車，並開單舉發，當時駕駛人報出黃女的身分證，罰單上因此登記黃女，後來遲未繳款，監理站便寄出裁決書，限今年11月18日前繳完。

黃姓女子收到後相當訝異，在臉書社團「爆怨2公社」貼文說「收到一張紅單，可是我從來沒有車，也沒有開過車，更沒有駕照，為什麼可以開這張紅單覺得誇張到不行」，警方獲報後調閱當天值勤的行車記錄器，發現當時走下車的確實是女子，但正值疫情戴著口罩，表明沒帶證件，只口頭向員警告知身分證號，警方以警用行動電腦查詢，顯示相片跟她五官類似，所以依法告發。