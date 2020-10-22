聽新聞
test
0:00 / 0:00
中正橋改建工程驚傳墜河意外 4艘快艇急尋1施工人員
銜接台北市與新北市的中正橋，今早8時驚傳發生2名施工工人墜河意外，北市消防局接獲通報後，即刻派員前往現場，並出動4艘快艇下水搜救，北市工務局表示，意外發生後即刻通報進行搜救，新北市消防局也支援搜救，落水2名工人1名已獲救，另1名還在搜尋中。
1937年完工的中正橋前身為川端橋，連接北市中正區與新北永和區，工務局表示，因歷史悠久、橋梁結構老舊，雙北斥資22億元進行改建，從去年5月6日起開工，今年初銜接中正橋的重慶南路高架橋也已拆除，目前正在進行橋墩、廊道、施工及交通便道。
大運工務所主任詹名成表示，中正橋改建工程於109年10月22日上午發生工安意外，2名便橋施工人員進行鋼構放樣作業，於施工走道上互換位置時，皆不慎墜落新店溪，兩名工人皆有穿著救生衣及合格個人防護具，其中一名工人順利救起，另一名漂往新店溪下游，案發後現場人員即刻通報119，並有另一名工人下水救援但沒有救到，救護人員於8時8分到場，目前仍在搜救中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言