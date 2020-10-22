中正橋改建工程驚傳墜河意外 4艘快艇急尋1施工人員

銜接台北市與新北市的中正橋，今早8時驚傳發生2名施工工人墜河意外，北市消防局接獲通報後，即刻派員前往現場，並出動4艘快艇下水搜救，北市工務局表示，意外發生後即刻通報進行搜救，新北市消防局也支援搜救，落水2名工人1名已獲救，另1名還在搜尋中。

1937年完工的中正橋前身為川端橋，連接北市中正區與新北永和區，工務局表示，因歷史悠久、橋梁結構老舊，雙北斥資22億元進行改建，從去年5月6日起開工，今年初銜接中正橋的重慶南路高架橋也已拆除，目前正在進行橋墩、廊道、施工及交通便道。