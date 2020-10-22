女嬰注射流感疫苗昏迷 三重警開道8分鐘即刻救援
新北市1名呂姓男子日前半夜衝進三重警分局大有派出所求助，聲稱9個月大的女兒打完流感疫苗之後抽搐、昏迷需要趕赴醫院，員警馬上決定幫忙鳴笛開道，原本7.2公里路程約需耗時20分鐘，最後只花8分鐘直達北市新光醫院。
警員賴育煊20日凌晨1時許在大有派出所值班台執勤，呂姓男子慌張衝進來求助，賴育煊立即請備勤警員陳和謙駕駛巡邏車協助，引導呂男開車載妻子和女兒趕往醫院，全程僅花8分鐘就順利抵達，女嬰就醫之後沒有大礙，呂姓夫妻對於警方即時協助表達萬分感謝之意。
三重警分局表示，民眾有急難時，警方一定會全力協助，但若遇急病救護，最好優先通報救護車，才能得到最合適的引導，把握黃金搶救時間。此外，提醒用路人如在開車途中聽到消防、救護、警備車警笛，即使有優先行駛的路權亦應立即避讓，不要延誤救火、救人、救災工作。
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