影／開車忘了轉彎！醉女酒駕逆向撞倒19輛機車3人送醫

新北市淡水區正德國中校門旁的北新路上，今天清晨6時許發生離譜車禍。張姓女子酒醉開車突然逆向行駛，迎面撞飛2名機車騎士，再橫掃路旁17輛機車，造成3人送醫。

而相距不遠旁，2個月前才剛發生滿載瓦斯桶的卡車衝撞雞肉店和路旁11輛機車，學區交通事故比例偏高。

據了解，今天清晨當地下著雨，46歲張女駕駛黑色休旅車沿北新路往中山北路方向行駛，在1處右轉彎之後，她自稱恍神，未將行車路徑向右修正，反而筆直衝去變成逆向行駛。

由於速度算快，對向正常行駛的2輛機車根本閃避不及，當場迎面對撞，接著又連續掃倒整排路邊停放機車，最後造成25歲陳男、39歲柯女2名機車騎士摔倒，渾身多處擦挫傷。

開車的張女右手挫傷，呼氣酒測值0.38毫升已經超標，將依公共危險罪嫌移送法辦。3人均送淡水馬偕醫院救治，無生命危險。

而張女「忘了轉彎」那個道路轉角，8月18日中午才發生過車禍，1輛由22歲劉姓男子駕駛的11公噸大卡車滿載桶裝瓦斯，為了閃避臨時停靠路邊的遊覽車，失控衝撞雞肉店騎樓柱子和路邊整排機車。附近居民不禁感嘆，這裡的事故發生率未免太高。