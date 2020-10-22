快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／開車忘了轉彎！醉女酒駕逆向撞倒19輛機車3人送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區正德國中校門旁的北新路上，今天清晨6時許發生離譜車禍。張姓女子酒醉開車突然逆向行駛，迎面撞飛2名機車騎士，再橫掃路旁17輛機車，造成3人送醫。

而相距不遠旁，2個月前才剛發生滿載瓦斯桶的卡車衝撞雞肉店和路旁11輛機車，學區交通事故比例偏高。

據了解，今天清晨當地下著雨，46歲張女駕駛黑色休旅車沿北新路往中山北路方向行駛，在1處右轉彎之後，她自稱恍神，未將行車路徑向右修正，反而筆直衝去變成逆向行駛。

由於速度算快，對向正常行駛的2輛機車根本閃避不及，當場迎面對撞，接著又連續掃倒整排路邊停放機車，最後造成25歲陳男、39歲柯女2名機車騎士摔倒，渾身多處擦挫傷。

開車的張女右手挫傷，呼氣酒測值0.38毫升已經超標，將依公共危險罪嫌移送法辦。3人均送淡水馬偕醫院救治，無生命危險。

而張女「忘了轉彎」那個道路轉角，8月18日中午才發生過車禍，1輛由22歲劉姓男子駕駛的11公噸大卡車滿載桶裝瓦斯，為了閃避臨時停靠路邊的遊覽車，失控衝撞雞肉店騎樓柱子和路邊整排機車。附近居民不禁感嘆，這裡的事故發生率未免太高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑色休旅車酒駕逆向行駛，衝撞19輛機車造成2名騎士受傷。記者林昭彰／翻攝
黑色休旅車酒駕逆向行駛，衝撞19輛機車造成2名騎士受傷。記者林昭彰／翻攝
黑色休旅車通過彎道卻未修正行車路徑，變成逆向行駛，衝撞19輛機車造成2名騎士受傷。圖／擷自google map
黑色休旅車通過彎道卻未修正行車路徑，變成逆向行駛，衝撞19輛機車造成2名騎士受傷。圖／擷自google map
黑色休旅車酒駕逆向行駛，衝撞19輛機車造成2名騎士受傷。記者林昭彰／翻攝
黑色休旅車酒駕逆向行駛，衝撞19輛機車造成2名騎士受傷。記者林昭彰／翻攝

淡水 事故

延伸閱讀

妙齡女醉躺公廁警助返家 留紙條「不要置自己於危險」

液態麥香最對味 台啤特釀研究室推新品「黑色風潮」

全台限量300支！ 瑞典高岸舞雪莉威士忌11月開搶

為搭配蛋糕而生的威士忌 格蘭傑A Tale of Cake問世

相關新聞

中正橋改建工程驚傳墜河意外 4艘快艇急尋1施工人員

銜接台北市與新北市的中正橋，今早8時驚傳發生2名施工工人墜河意外，北市消防局接獲通報後，即刻派員前往現場，並出動4艘快艇...

女嬰注射流感疫苗昏迷 三重警開道8分鐘即刻救援

新北市1名呂姓男子日前半夜衝進三重警分局大有派出所求助，聲稱9個月大的女兒打完流感疫苗之後抽搐、昏迷需要趕赴醫院，員警馬...

上班時段萬瑞快速道路6車追撞 從大華交流道塞到暖暖

台62線萬瑞快速道路西向指標6公里，接近中山高大華系統交流道路段，今早7點21分發生連環車禍，共有6輛車前後追撞。員警到...

北市中正橋改建工程 1工人墜溪失蹤警消搜救中

連接雙北市的中正橋，從今年5月開始進行改建，今晨卻發生工人失足墜溪意外，年約60歲的鄧姓男子在上午8時許，因故失足墜落新...

影／開車忘了轉彎！醉女酒駕逆向撞倒19輛機車3人送醫

新北市淡水區正德國中校門旁的北新路上，今天清晨6時許發生離譜車禍。張姓女子酒醉開車突然逆向行駛，迎面撞飛2名機車騎士，再...

大型曳引車擦撞粗鹽包掉滿地 宜警冒雨處理恢復通行

宜蘭縣頭城鎮台2線濱海公路115.5公里，今天上午發生兩輛大型曳引車擦撞事故，車上載的粗鹽包散落一地，一度只能夠單向通行...

八旬老婦提款稱「幫兒子辦婚禮」 險陷入詐騙集團圈套

何姓老婦瞞著兒子到銀行要提領180萬元存款，行員請警方護鈔，員警詢問老婦提款用途，老婦稱要幫兒子辦婚禮，卻說不出婚禮日期...

船筏機械故障失去動力 台南海巡協助拖帶解危

「我的船失去動力，請派人來救我。」台南海巡隊今天清晨7點多接獲第六巡防區指揮部通報，在鹿耳門外2.2浬處海域一艘船筏失去...

花蓮烤漆廠失火傳爆炸聲 10多輛車、300坪廠房慘燒毀

今天清晨4時許，花蓮吉安鄉一間汽車烤漆廠失火，由於現場易燃物多，火勢一發不可收拾，並不時聽見爆炸聲響，眼看鐵皮廠房持續悶...

失智8旬翁跟孫說要出門「找你阿祖」 忘記阿祖過世多年

桃園市中壢區80歲范姓老翁，昨晚趁兒子外出倒垃圾，向孫子說「我去找你阿祖一下」，隨即就出門，孫子來不及阻止，於是告訴父親...

影／台南發生停車場砸車 男子清晨戴墨鏡持球棒逞凶

台南市楊姓市民，將轎車停在台南市公園南路轉運站停車，本月17日清晨約3點多遭一名戴墨鏡男子，手持棒球棒涉嫌砸毀車燈後離開...

影／台2濱海公路大車擦撞1人送醫 目前單線雙向通行

台2濱海公路宜蘭段今天上午發生兩輛大型曳引車擦撞車禍，造成1名駕駛身體不適送醫，目前只能單線雙向通行，正要把車輛拖離現場...

熱門新聞

越南移工勾結台灣人搶女同鄉 假扮警察奪47萬逃逸

嘉縣破獲製毒工廠已賣百萬包 原料可再製50萬包毒咖啡

嘿咻22次換iPhone 11 他面試少女陪酒逼「試用」下場慘

警政署今發布科長、縣市分局長人事 74名高階警官遷調

3個月後出現行車記錄影像 網友熱議汽車駕駛該不該賠

高雄警方抓捕涉案男 男子飲彈送醫急救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。